Le Président Ramkalawan adresse ses condoléances au Président Ouattara de la Côte d’Ivoire

Le Président Wavel Ramkalawan a adressé un message de condoléances au Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara à la suite du décès de son Premier ministre Hamed Bakayoko, survenu mercredi soir par suite d’un cancer foudroyant.

Considéré comme un potentiel successeur du Président Ouattara, le Premier ministre ivoirien, Bakayoko, est décédé dans la ville allemande de Fribourg "des suites d'un cancer".

Il avait 56 ans.

Qualifiant ce décès de « perte cruelle », le Président Ramkalawan a estimé que la Côte d’Ivoire venait de perdre ainsi « un de ses plus valeureux fils, un homme d’Etat et un patriote compétent et généreux. »

« Profondément touché par cette perte cruelle, je voudrais présenter à Vous Monsieur le Président, à la famille du disparu, ainsi qu’à tous les Ivoiriens, mes condoléances les plus attristées accompagnées de mes prières ardentes pour le repos de son âme », a dit le président seychellois dans son message.

Nommé Premier ministre le 30 juillet 2020, après la mort soudaine de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, tout en gardant son poste de ministre de la Défense, Hamed Bakayoko qui est un ancien dirigeant de groupe de presse avait été évacué en France par avion spécial pour "raisons de santé", avant de faire route vers Fribourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour y être hospitalisé le week-end dernier.