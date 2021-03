La COI remet un troisième lot d’équipements aux Seychelles dans le cadre de son plan de riposte au Covid 19

Une cérémonie officielle de remise d’équipements s’est tenue le 4 mars 2021 au Ministère de la Santé, à Victoria.

C’est l’Officier Permanent de Liaison des Seychelles auprès de la Commission de l’océan Indien (COI), M. Jacques Belle, en présence de l’Ambassadeur de France S.E. M. Dominique Mas et représentant l’Agence Française de Développement (AFD), qui a remis ces équipements au Secrétaire Général du Ministère de la Santé, Dr. Bernard Valentin.

Ce lot d’équipements, financé par le programme RSIE 3, à hauteur de 477,150 euros, est arrivé par un vol spécial d’Air Seychelles le 17 février 2021 comprend 2 Ventilateurs Portables de marque HAMILTON avec ses accessoires d’une valeur totale de 80,000 euros (soit environ 2 million de roupies).

Ces équipements suivent deux autres lots dont le premier était arrivé le 16 aout de l’année dernière qui comprenait 26,150 surblouses, combinaisons, lunettes et visières de protection et 7 600 masques de protection de haute performance (N95). Le deuxième était arrivé le 22 janvier de cette année et il comprenait des réactifs PCR permettant la réalisation de 2500 tests Covid 19.

Toutes ces donations répondent aux besoins exprimés par les Seychelles et avaient fait l’objet d’une demande expresse du Ministère de la Santé à travers le Point focal Nationale du Programme RSIE 3 le Dr. Jastin Bibi.

Lors de la cérémonie de remise, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, Dr Bernard Valentin, a vivement remercié la COI ainsi que tous ses partenaires pour ce don qui vient renforcer davantage les efforts des autorités sanitaires dans leur lutte contre la pandémie. Il a aussi souligné l’importance des équipements reçus qui témoigne de l’importance du soutien de la COI et des principes de solidarité et d’entraide qui se trouvent au cœur de son action.

Grâce aux efforts de la COI et notamment à l’appui du bailleur de fonds l’AFD, ces équipements arrivent à un moment opportun où le pays mène une lutte efficace pour endiguer la pandémie et assurer une immunisation collective.

« Ce don montre une fois de plus que la COI a tenu ses promesses. Ce geste de solidarité envers le peuple Seychellois démontre qu’elle est une véritable organisation régionale de proximité, présente et sensible aux besoins de ses Etats Membres », a précisé l’Officier Permanent de Liaison, M. Jacques Belle.

On rappellera que l’AFD a mobilisé en tout 4,5 millions d’euros pour répondre aux besoins des Etats Membres, en termes de surveillance, de capacités de diagnostic, de protection et de prise en charge dont 554,000 Euros (soit près 14.4 millions de roupies alloué aux seules Seychelles pour couvrir ses besoins).