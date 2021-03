Signature d'un Accord-Cadre de Cooperation Internationale entre l’Université de La Réunion, le chu de La Réunion, l’Université des Seychelles et le Ministère de la santé de la République des Seychelles

Ce mercredi 24 février 2021, l’Université de La Réunion et le CHU de La Réunion ont signé avec le Ministère de la Santé de la République des Seychelles et l’Université des Seychelles, en présence de M. l’Ambassadeur de France aux Seychelles, un accord-cadre de coopération internationale, qui a pour objet notamment d’encourager les échanges d’enseignants, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et de personnels techniques et administratifs dans le domaine de la santé.

Cet accord, qui témoigne de l’existence de relations privilégiées et historiques entre la République des Seychelles et le Département et Région de La Réunion en matière de santé, reflète la volonté des signataires de poursuivre la coopération universitaire engagée, de longue date, entre l’Université des Seychelles, l’Université de La Réunion et le CHU de La Réunion mais encore de renforcer la collaboration existante en matière de formation et de recherche dans le domaine de la santé.

Cet accord cadre permet de fixer le cadre général de coopération entre les signataires, dans le respect des principes d’égalité, de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures.

Cet accord cadre donnera lieu à différentes conventions d’application.

