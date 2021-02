Les Seychelles et la Chine signent un nouvel accord de coopération économique et technique

Une courte cérémonie a eu lieu ce lundi matin au Botanical House où le Ministre des Affaires Etrangères et du Tourisme, M. Sylvestre Radegonde, et l’Ambassadeur de la République Populaire de la Chine, S. E. Madame Wei Guo, ont procédé à la signature d’un Accord de Coopération Economique et Technique.

En vertu de cet accord le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition du gouvernement seychellois une subvention de 40 millions de RMB (un peu plus de 120 millions de roupies), à utiliser comme complément à la mise en œuvre des projets à convenir mutuellement par les deux parties.

La cérémonie s‘est déroulée en présence de la Secrétaire générale du Département des Affaires Etrangères, Dr Marina Confait, et d’autres hauts fonctionnaires, et le Ministre Radegonde comme l’Ambassadeur Wei Guo ont profité de l’occasion pour souligner, en des termes qui leur sont propres, l’excellence et la solidité des liens d’amitié et de coopération que les deux pays ont en partage depuis plus de quarante ans.

L’ambassadeur Wei Guo a rappelé que cet accord est à mettre en droite ligne de la promesse faite par le Conseiller d’État et Ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Wang Yi, lors de sa visite, au début de l’année, aux Seychelles.

Elle a exprimé sa confiance que les projets qui émergeront de cet accord et que les deux parties auront décidé ensemble contribueront au développement économique et social des Seychelles.

Le Ministre Radegonde a, pour sa part, estimé qu’au-delà des perspectives de coopération que cet accord annonce, c’est un nouvel acte qui vient encore renforcer l’amitié et la solidarité entre la Chine et les Seychelles.

« Votre solidarité envers les Seychelles, Madame l’Ambassadeur, vous l’aviez déjà manifestée de manière décisive dans de multiples circonstances. Il y a quelques jours déjà vous avez répondu positivement à une demande du Président de la République en apportant un lot de drapeaux que nous serons fiers de hisser sur tous les toits aux Seychelles. Aujourd’hui, c’est une subvention financière que vous nous apportez. Je n’ai point besoin de vous dire la valeur particulière que j’attache à cette subvention de 40 millions de RMB, qui arrive à un moment difficile pour tous les pays et notamment pour les petits Etats insulaires comme les Seychelles », a-t-il souligné, avant de qualifier cette subvention d’appui conséquent aux efforts de développement du pays.

Le Ministre Radegonde a terminé son intervention en remerciant Madame Wei Guo pour la disponibilité constante dont elle a toujours fait montre à l’adresse des Seychelles et pour la part personnelle qu’elle a prise à la conclusion de cet accord de coopération économique et technique.