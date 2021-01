L’Ambassadeur GUO présente un don au Département des Affaires Etrangères

Dans une courte cérémonie à Maison Quéau de Quinssy, l’ambassadeur de la Chine, S.E Wei GUO a remis un don destiné au Département des Affaires Etrangères. C’était le Ministre des Affaires Etrangères et du Tourism, M. Sylvestre Radegonde, qui avait l’honneur d’accepter le chèque de CNY1million de la part du Département. Présent à la cérémonie était le Secrétaire Général des Affaires Etrangères, Dr. Marina Confait et les hauts officiers du département.

«Ce don représente la bonne collaboration entre les deux ministres des Affaires Etrangères de nos deux pays. Depuis longtemps on a eu toujours de très bonne relation et on a continué à travailler ensemble pour promouvoir continuellement la relation d’amitié et de coopération entre nos deux pays», a exprimé l’ambassadeur GUO.

De sa part, le Ministre Radegonde a remercié l’Ambassadeur GUO, son homologue chinois et le gouvernement Chinois pour ce don généreux. Le ministre a fait ressortir que ce don d’environ 3 million de roupies ira principalement vers le développement d’une salle de visio-conférence, « le département à une salle visio-conférence où l'espace pose une contrainte, encore davantage au niveau sanitaire causé par le COVID-19, ce don permettra d’équiper le ministère de participer activement dans les réunions international.» D’autre part, le ministre a aussi ajouté que ce don ira vers l’achat de divers équipements vitaux pour faciliter le travail des personnels du département des Affaires Etrangères.

Cette donation fait suite de la visite du Ministre chinois des Affaires Etrangères, S.E. Mr. Wang Yi, qui a eu lieu au début du mois de janvier 2021.