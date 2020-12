Le Président Ramkalawan adresse ses condoléances au Président Macron

Le président Wavel Ramkalawan a envoyé un message à son homologue français, le président Emmanuel Macron, pour lui exprimer ses profondes sympathies à l’occasion de la mort de l’ancien président Valery Giscard d’Estaing.

Valéry Giscard d'Estaing, connu dans les medias comme VGE, est décédé ce 2 décembre dans sa maison d'Authon, dans le Loir-et-Cher, des suites de la Covid-19. Il avait 94 ans.

Dans son message, le Président Ramkalawan déclare qu’il « mesure l’étendue du vide créé par cette perte cruelle » et s’associe pleinement à la douleur du peuple français.

« Aux Seychelles, nous nous remémorons du Président Giscard comme d’un surdoué et ce grand réformateur de la vie politique française qui a rapidement reconnu l’indépendance de notre pays et a bien voulu nous accompagner dans notre œuvre de construction nationale, et comme un homme de conviction très moderne qui a lutté jusqu'au bout pour préserver la grandeur de la France », a-t-il ajouté.

On retiendra que VGE, qui tout au long de sa carrière aura œuvré pour le renforcement de l’Europe, avait dit lors d'une rencontre avec le président François Hollande qu’à sa mort il ne voulait « aucune cérémonie officielle, aucun hommage de l’Etat ».